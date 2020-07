Engie conclut un partenariat avec Hannon Armstrong aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Engie a conclu un accord avec Hannon Armstrong, groupe leader dans l'investissement de solutions respectueuses de l'environnement, pour la vente de 49% de participations d'un portefeuille de 2,3 GW d'énergies renouvelables. Dans le cadre de cet accord, Hannon Armstrong deviendra propriétaire de 49% des projets éoliens en service, qui représentent au total 663 mégawatts (MW). Les projets restants (1,6 GW), qui sont en cours de construction, seront intégrés au partenariat dès leur mise en service.

Engie gardera le contrôle d'une partie du portefeuille et continuera d'assurer la gestion des actifs. Conformément à sa position de propriétaire majoritaire, Engie continuera de consolider les projets dans ses comptes.

Une fois en service, ce portefeuille de 2,3 gigawatts (GW), qui comprend 1,8 GW de projets éoliens terrestres et 0,5 GW de projets solaires photovoltaïques (PV), marquera une avancée majeure pour Engie, qui ambitionne de mettre en service 9 GW de capacité renouvelable supplémentaires d'ici 2021.

En avril 2020, Engie a sécurisé 1,6 milliards de dollars de financements par "Tax Equity", portant le total à près de 2 Md$. La taille du portefeuille et son financement par "Tax Equity", le plus élevé jamais attribué dans le pays, mettent en évidence le succès d'Engie sur ce marché. Aux Etats-Unis, le financement par "Tax Equity" est le levier traditionnellement employé pour financer le développement des projets d'énergies renouvelables.

Le portefeuille concerné comprend 13 projets (9 projets éoliens terrestres et 4 solaires) situés dans des zones-clés pour le marché des Etats-Unis, notamment dans les régions couvertes par l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), le Midcontinent Independent System Operator (MISO), le PJM Interconnection (PJM) et le Southwest Power Pool (SPP).