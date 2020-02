Engie : conclut deux partenariats d'énergie verte au Salon de l'Agriculture

(Boursier.com) — Au Salon International de l'Agriculture, Engie s'est engagée aux côtés de la Fédération Française d'Equitation (FFE) d'une part, et de la Fondation Avril d'autre part.

Partenariat avec la FFE

Engie et la FFE ont signé, le 28 février, au Salon International de l'Agriculture (SIA) un partenariat dont l'objectif est de développer des solutions de production d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique au sein des poney-clubs et centres équestres adhérents. Des études seront menées afin d'évaluer le potentiel d'installation de panneaux solaires photovoltaïques pour les centres équestres, la valorisation des intrants équins pour produire du biogaz et l'établissement de diagnostics d'efficacité énergétique.

Ce partenariat vise également à mettre en place des actions communes de promotion des énergies renouvelables et des solutions d'efficacité énergétique auprès des professionnels de la filière équestre et du public accueilli par ces établissements (kit de communication, conférences communes, journées portes ouvertes, programme J'apprends l'Énergie).

Partenariat avec la Fondation Avril

Par ailleurs, Engie, leader du biométhane en France, a annoncé sa participation au fonds Agri Impact de la Fondation Avril, Reconnue d'Utilité Publique, dédié à la diversification économique des agriculteurs dans les territoires.

Engie investira 2 millions d'euros pour soutenir le développement de projets dans les énergies renouvelables et le biométhane. Cette démarche s'inscrit dans la perspective d'un verdissement progressif du gaz.

En France, 133 sites injectent du biométhane dans les réseaux dont 32 ont été lancés en 2019. Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du développement des projets jusqu'à la vente aux clients finaux, Engie a pour objectif de produire un volume de 5 TWh/an de biométhane à l'horizon 2030. L'enjeu est l'industrialisation de la filière pour baisser les coûts d'environ 30 % d'ici à 2030 et asseoir sa place dans le mix énergétique.

Depuis le 1er janvier 2020, Engie Bioz, regroupe les activités du Groupe en charge du développement, de la réalisation et de l'exploitation des projets de biométhane en France. Engie Bioz compte parmi les leaders de la production de gaz renouvelable avec 14 centrales en exploitation, détenues et exploitées en propre ou en partenariat avec des agriculteurs et des acteurs des territoires.