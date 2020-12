Engie conclut d'importants contrats d'achat d'électricité avec Amazon

Engie conclut d'importants contrats d'achat d'électricité avec Amazon









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Engie annonce la signature de plusieurs contrats d'achat d'électricité avec Amazon portant sur un portefeuille de projets éoliens et solaires aux Etats-Unis, en Italie et en France s'élevant à 650 MW. Ces contrats s'appuieront exclusivement sur de nouvelles capacités d'électricité renouvelable développées par Engie.

Cette opération constitue pour Engie le plus important portefeuille de contrats jamais signé avec une même entreprise.

Ces projets s'inscrivent dans l'objectif d'Amazon d'alimenter ses sites avec 100% d'énergies renouvelables d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Ils mettent également en lumière le savoir-faire d'Engie sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie verte, de la construction et de l'exploitation des centrales renouvelables, à la vente d'énergie aux industries.

Aux Etats-Unis, les nouveaux projets qu'Amazon a conclu avec Engie en matière d'énergies solaire et éolienne s'élèvent à 569 MW répartis entre les Etats du Delaware, du Kansas, de la Caroline du Nord, de l'Ohio et de la Virginie. Ces projets fourniront environ 1.850 GWh d'électricité par an à Amazon et les certificats d'électricité verte associés. Pendant la phase de construction, Engie créera environ 300 emplois dans chaque centrale éolienne et 210 emplois dans chaque centrale solaire. Leur exploitation commerciale devrait débuter entre 2021 et 2022.

En Europe, les contrats qu'Amazon a signés avec Engie s'élèvent à 66 MW en Italie et à 15 MW en France. Ce sont les premiers projets d'énergies renouvelables d'envergure industrielle que l'entreprise commande dans chaque pays. Pour alimenter ses opérations en Europe, Amazon achètera de l'électricité renouvelable à deux centrales solaires situées dans le sud de l'Italie et à une autre située dans le sud de la France.

En 2019, Engie a signé des contrats représentant plus de 2.000 MW aux Etats-Unis principalement, mais aussi en Europe, et notamment en Espagne, devenant ainsi le no1 mondial dans les contrats d'achat d'électricité de long terme avec une entreprise (corporate PPA).