Engie collabore avec Google en Allemagne

(Boursier.com) — Engie et Google ont signé un accord en Allemagne pour la fourniture en continu d'énergie décarbonée, une nouvelle étape dans la collaboration des deux groupes. D'une durée de trois ans, cet accord contribuera à la réalisation de l'objectif Carbon-Free Energy (énergie décarbonée, CFE) que Google s'est fixé à l'horizon 2030, portant sur ses centres de données, ses plateformes cloud et ses bureaux dans le monde entier. Au titre de cet accord, Engie aura la responsabilité d'élaborer et de négocier un portefeuille énergétique dans le but de fournir à Google de l'électricité renouvelable issue des technologies solaire et éolienne afin de garantir une décarbonation proche de 80% de ses opérations allemandes à l'horizon 2022. La fourniture en continu d'une énergie garantie sans carbone d'origine solaire et éolienne est une première en Europe.

Au total, Engie fournira à Google 140 MW d'électricité renouvelable. Engie proposera également une offre complète de services de gestion de l'énergie, notamment en matière de fourniture résiduelle, d'équilibrage ,de gestion de réseau, etc.

En 2019, Engie et Google avaient conclu un premier contrat d'achat d'électricité en Belgique pour une durée de cinq ans, prévoyant la fourniture d'énergie renouvelable à partir d'un projet éolien offshore. Engie a ensuite remporté un contrat du même type aux Pays-Bas avant de conclure cet engagement zéro carbone en Allemagne.