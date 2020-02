Engie : choix stratégiques en question

(Boursier.com) — Engie redonne un peu de terrain ce jeudi en bourse de Paris, en retrait de 0,9% à 16,50 euros, alors que l'actualité autour du groupe industriel énergétique reste marquée par plusieurs notes d'analystes dont celle de HSBC, la dernière en date, qui a ajusté son cours cible de 17,4 à 19,1 euros sur le dossier en maintenant son opinion 'acheter'. Exane BNP Paribas est à 'surperformer' avec un objectif de 18,5 euros dans le viseur et Morgan Stanley a de son côté ajusté son cours cible à 17,7 euros ('surpondérer'). AlphaValue avait auparavant dégradé le titre d''acheter' à 'accumuler', tout en ajustant sa cible de 19 à 19,1 euros, tout comme Bernstein qui vise un cours de 16,8 euros.

Sur le plan stratégique, après avoir écarté Isabelle Kocher de la direction générale, le conseil d'Engie a affirmé qu'il allait "engager une nouvelle étape de la transformation et approfondir la stratégie engagée pour faire d'Engie un leader de la transition énergétique et climatique". Pour y parvenir, le groupe devra "simplifier son organisation, clarifier ses options stratégiques, et conforter son modèle de croissance dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions clients. Il doit également répondre à deux enjeux essentiels que sont la place du nucléaire dans le mix énergétique de la Belgique et celle du gaz dans le mix énergétique français".

Pas de démantèlement en vue selon Bruno Le Maire

Au niveau opérationnel, certains analystes estiment que le départ d'Isabelle Kocher pourrait enclencher le processus de scission des infrastructures gazières de l'ancien Gaz de France et remettre en jeu la participation de 32,1% d'Engie dans le groupe de services à l'environnement Suez... Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a toutefois assuré qu'"il n'y avait aucun projet de démantèlement" dans les cartons.

"Arrêtons d'affaiblir nos champions industriels en diffusant des rumeurs malveillantes et inexactes", a-t-il poursuivi en allusion aux craintes exprimées par Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Par ailleurs, la cession par l'Etat d'une partie de sa participation de 24% dans le capital du groupe énergétique n'est "absolument pas" à l'ordre du jour, a ajouté le ministre...