Engie : cession de 60,5% d'Engie EPS à TCC

(Boursier.com) — Engie annonce la signature d'un contrat de cession d'actions avec la société taïwanaise TCC pour la cession de sa participation de 60,5% dans le capital d'ENGIE EPS. TCC, qui a une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars, est un des éminents groupes industriels d'Asie, avec des activités dans la fabrication de batteries, la production de ciment, la génération d'énergie, les services environnementaux, la chimie, la logistique et les infrastructures.

TCC a été très actif ces dernières années en matière de développement d'énergies renouvelables et de systèmes de stockage d'énergies.

La finalisation de l'opération, réalisée au prix de 17,10 euros par action, correspondant à un prix total de 132 millions d'euros et à une valeur d'entreprise de plus de 240 millions d'euros, sera suivie, conformément à la réglementation en vigueur, par le dépôt d'une offre publique d'achat (en numéraire) simplifiée pour toutes les actions existantes d'ENGIE EPS.

Conformément au règlement général de l'AMF, le Conseil d'administration a constitué un comité ad hoc, désignera un expert indépendant et émettra, notamment sur la base du rapport de cet expert indépendant, un avis motivé sur l'intérêt de l'offre et les conséquences de celle-ci pour ENGIE EPS, ses actionnaires et ses salariés. ENGIE EPS est conseillée par Lazard.

À l'issue de cette opération, soumise aux conditions habituelles et consentement des autorités compétentes, ENGIE a confirmé son intention de poursuivre ses relations commerciales avec ENGIE EPS.

À la conclusion de l'opération, attendue au cours de l'été 2021, ENGIE EPS deviendra NHOA.

Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d'ENGIE EPS déclare : "Cette acquisition par un groupe industriel leader visionnaire comme TCC, constitue la reconnaissance ultime de notre leadership technologique de niveau international et une opportunité transformationnelle pour consolider notre croissance à l'échelle globale. Nous pourrons ainsi accéder directement à une des premières chaînes logistiques mondiales et aux marchés asiatiques, ainsi qu'à une force financière qui nous permettra de nous positionner de manière crédible en qualité de leader mondial de la livraison clés en main de systèmes de stockage d'énergie et de facilitateur global de la révolution vers la mobilité électrique. Plus important encore, nous partageons avec TCC une mission, qui a inspiré notre nouvelle marque NHOA, façonner un futur meilleur pour une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète".