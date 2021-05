Engie cède une partie de sa participation dans GTT

Engie cède une partie de sa participation dans GTT









Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — Engie lance la cession de 3,7 millions d'actions de Gaztransport & Technigaz (GTT) dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.

Simultanément au placement des actions, Engie souhaite émettre des obligations à échéance 2024 pour un montant nominal total d'environ 300 millions d'euros, qui seront échangeables en actions GTT avec une prime comprise entre 20% et 25% par rapport au prix fixé dans le cadre du Placement des Actions diminué du montant du prochain dividende GTT.

Dans le cadre du Placement des Actions, GTT a l'intention d'acheter 0,2 million d'actions (équivalent à 0,5% de son capital social) au prix fixé dans le cadre du Placement des Actions.

Les obligations ne porteront pas intérêt et auront une maturité de 3 ans, sauf en cas de remboursement ou de rachat anticipé.

Le prix d'émission des obligations sera compris entre 103,5% et 105% de leur montant en principal et remboursées à hauteur de leur montant en principal à l'échéance, correspondant à un rendement annuel à maturité compris entre -1,92% et -1,14%. La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'échange comprise entre 20% et 25% par rapport au prix fixé dans le cadre du Placement des Actions diminué du montant du prochain dividende GTT.

A l'issue de l'opération, en cas d'échange de l'intégralité des obligations, Engie conservera une participation d'environ 20% dans le capital de GTT.

Cette opération s'inscrit dans le prolongement de l'annonce par Engie, le 13 novembre 2020, d'un programme ciblé de désengagement et au lancement d'une revue stratégique des options concernant sa participation dans GTT, y compris la cession de tout ou partie de sa participation sur les marchés de capitaux.

Le produit de l'opération sera utilisé pour les besoins généraux de l'activité d'Engie et pour financer la croissance future.

ENGIE a accepté que les actions résiduelles détenues dans GTT fassent l'objet d'un engagement de conservation d'une durée de 90 jours.

Les conditions contractuelles définitives du Placement des Actions et de l'émission obligataire devraient être annoncées le 26 mai au plus tard.

Les opérations de règlement-livraison devraient avoir lieu autour du 28 mai pour le Placement des Actions, et autour du 2 juin pour l'émission obligataire.

Une demande d'admission des obligations à la négociation sur le marché Euronext Access sera réalisée.