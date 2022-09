Engie borne la Belgique

(Boursier.com) — Engie a remporté en Belgique un appel d'offres portant sur le financement, l'installation et l'exploitation de 2.800 nouvelles bornes de recharge publiques de véhicules électriques soit 5.600 points de charge dans les provinces flamandes d'Anvers, du Limbourg et de la Flandre Orientale.

Ces bornes distribueront de l'électricité 100% renouvelable.

Face aux perspectives très fortes de ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables, Engie a développé un savoir-faire dans la mise en place de solutions dédiées aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques. En Belgique et en France, Engie est en mesure de proposer des solutions à haute valeur ajoutée de mobilité électrique 100 % renouvelable.

En Belgique, 1,4 million de véhicules électriques seront mis sur le marché d'ici 2030 et nécessiteront 125.000 points de charge publics. La région Flandre est la plus volontariste avec un objectif de 1 million de véhicules électriques et 100.000 points de rechargement d'ici 2030. Le contrat remporté par ENGIE s'inscrit dans cette dynamique et permettra l'installation de bornes de recharge dès septembre 2022 et ce, sur une durée de 2 ans. Le parc livré intègrera une solution de "Smart charging" associant production d'énergie décarbonée et outils d'optimisation des consommations.

Engie rappelle avoir remporté en France, au cours des derniers mois, plusieurs appels d'offres sur le marché en forte croissance des points de charge de véhicules : l'Eurométropole de Strasbourg ; APRR ; Indigo. Engie a aussi créé un partenariat d'investissement avec Certas Energy France, pour construire et exploiter un réseau de super-chargeurs de véhicules électriques dans au moins 15 stations-service autoroutières Certas en France, exploitées sous la marque Esso.

A travers ces nouveaux marchés, Engie accompagne les pouvoirs publics vers l'atteinte de l'objectif de 100.000 points de charges accessibles au public d'ici 2023.