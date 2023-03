Engie : avis à suivre

(Boursier.com) — Engie remonte de 0,5% en bourse de Paris à 13,90 euros ce mardi, alors que les avis de brokers se succèdent, Oddo BHF ayant revalorisé le dossier de 18 à 19 euros en restant à 'surperformer'. HSBC avait auparavant repris le suivi du dossier à "conserver" en visant un cours de 15,5 euros, après un point annuel de très bonne facture. Le groupe énergétique va augmenter son dividende de 65% après avoir vu ses résultats s'envoler l'an passé grâce à la flambée des prix du gaz naturel et de l'électricité causée par les perturbations de l'approvisionnement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie...

Morgan Stanley ('surpondérer') avait expliqué de son côté que le dividende et les résultats de 2022 étaient "légèrement supérieurs aux attentes de la place". La banque a ajouté que les prévisions 2023-2025 étaient supérieures au consensus et ne semblent "ni trop conservatrices, ni trop agressives"...

UBS ('achat') a noté de son côté que les résultats se situent "au milieu de la fourchette guidée en novembre". Les prévisions sont conformes au consensus pour les deux prochaines années, bien que certains aient pu craindre que le consensus soit trop élevé et "bien en avance" pour 2025...