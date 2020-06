Engie annonce le départ d'Ana Busto, directrice de la marque et de la communication

Engie annonce le départ d'Ana Busto, directrice de la marque et de la communication









(Boursier.com) — Après près de quatre années au sein du Groupe Engie, Ana Busto quittera fin juin 2020 ses fonctions de Directrice générale adjointe, directrice de la marque et de la communication.

Ana Busto a intégré le Comité exécutif d'Engie en octobre 2016, dans le cadre du lancement du plan de transformation du Groupe et d'un nouveau projet d'entreprise, pour travailler sur la structuration et le déploiement de la marque et de la communication.

Claire Waysand, Directrice Générale par intérim, a déclaré : "Je remercie chaleureusement Ana Busto pour son engagement et sa contribution essentielle à la transformation du Groupe au cours de ces dernières années. Ana a mis son expertise et ses convictions au service d'Engie pour installer l'image du Groupe en tant que leader de la transition énergétique."

Ana Busto ajoute : "Je suis très heureuse d'avoir pu prendre part à la formidable transformation du Groupe, et en particulier d'avoir contribué à traduire une ambition visionnaire en une marque d'engagement, qui fait aujourd'hui d'Engie l'acteur incontournable de la transition vers une neutralité carbone inclusive."

Pendant la période de transition, la direction de la marque et de la communication sera rattachée à Claire Waysand, directrice générale par intérim du Groupe...