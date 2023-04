Engie annonce le bouclage financier du parc éolien offshore de Moray West en Écosse

(Boursier.com) — Engie , à travers sa joint-venture Ocean Winds détenue à 50/50 avec EDP Renewables et dédiée à l'éolien offshore, annonce le bouclage financier du parc éolien Moray West Offshore avec 2 milliards de livres sterling de financement de projet. Moray West, localisé dans le Moray Firth, en Écosse, représente une capacité installée de 882 MW avec 60 turbines.

Moray West est le premier parc éolien offshore du Royaume-Uni à s'appuyer en majorité sur des contrats d'achat d'électricité d'entreprise (CPPA) pour la commercialisation de sa production. Des CPPA ont été signés avec des partenaires stratégiques à long terme, pour plus de 50% de la production du projet. Ils représentent les plus importants contrats de ce type mis en oeuvre sur le marché britannique à ce jour.

La construction de la ferme avait déjà commencé, permettant la mise en place de la chaîne d'approvisionnement locale, y compris l'utilisation des ports écossais d'Invergordon, Nigg et Buckie comme base d'exploitation et de maintenance.

La phase de construction du parc éolien Moray West créera 1.000 emplois directs au Royaume-Uni.

Moray West reste sur la bonne voie pour atteindre sa pleine capacité d'ici 2025, soutenant les objectifs d'énergie renouvelable du Royaume-Uni et de l'Écosse et fournissant à l'équivalent de 1,3 million de foyers par an un accès à une électricité à long terme, à faible coût et à faible émission de carbone.

Engie, à travers Ocean Winds, détient un portefeuille de 6,1 GW au Royaume-Uni, tous dans les eaux écossaises. En plus du parc éolien Moray West de 882 MW en construction et de Moray East de 950 MW déjà en exploitation depuis 2022, Ocean Winds a obtenu les droits de développement du parc éolien offshore de Caledonia (environ 2 GW) et de deux projets flottants à l'est des Shetland , totalisant 2,3 GW.

Avec 15 projets dans 7 pays, Ocean Winds dispose aujourd'hui d'un portefeuille de 1,5 GW de projets en exploitation et de 15,1 GW en construction et en développement dans le monde. La joint-venture ENGIE a triplé la taille de son portefeuille de projets depuis sa création en 2020.