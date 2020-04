Engie : affiche la couleur

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise sanitaire mondiale, Engie a mis en oeuvre un plan d'adaptation afin d'une part, de protéger la santé et la sécurité de ses employés, de leurs familles et de ses prestataires. D'autre part, le groupe entend garantir la poursuite des opérations internes essentielles et de certaines activités pour ses clients. Enfin, il compte limiter les impacts financiers et préserver sa liquidité financière.

Engie est engagé pour contribuer à la continuité opérationnelle de ses clients et fournit un soutien essentiel en termes d'infrastructures... Le télétravail a été étendu à tous les employés dont la fonction le permet, tandis que les équipes de terrain continuent d'assurer les missions essentielles au maintien de l'approvisionnement et des services énergétiques. Ces opérations sont maintenues en stricte conformité avec des protocoles de santé et de sécurité spécifiques.

Trésorerie affichée

Engie a indiqué disposer de l'un des bilans les plus solides du secteur, avec 16,4 milliards d'euros de liquidité (trésorerie nette+ lignes de crédit non tirées- encours des billets de trésorerie), dont 8,6 MdsE de trésorerie à fin février. L'émission de 3 tranches obligataires pour 2,5 MdsE, le 20 mars, a encore renforcé la solidité financière d'Engie...

La crise sanitaire liée au virus Covid-19 a des répercussions particulièrement importantes sur certains clients et activités d'Engie. Il est cependant impossible, à ce stade, d'estimer précisément l'impact de la crise sur les états financiers du Groupe en raison de l'incertitude sur sa durée et sa gravité.

Par conséquent, Engie a retiré ses objectifs financiers préalablement fixés pour l'année 2020 et s'exprimera en temps utile sur l'actualisation de ses objectifs financiers pour l'année 2022.

Le spécialiste français de la fourniture d'énergies considère néanmoins que la diversité des activités du Groupe devrait se traduire par différents niveaux d'impact de cette pandémie de Covid-19. Financièrement, des effets de change négatifs devraient peser sur les résultats, notamment en raison de la baisse de la valeur du real brésilien.

D'ores et déjà, Engie a indiqué ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019. Il était prévu à 0,80 euro par action. Le groupe s'engage cependant à verser un dividende à l'avenir.

Parmi les derniers avis de brokers, HSBC est repassé d'acheter à 'conserver' en ciblant un cours de 10,20 euros. Le titre est stable ce mardi à 9,27 euros.