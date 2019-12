Engie acquiert Renvico

(Boursier.com) — Engie acquiert Renvico auprès de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), via Macquarie European Infrastructure Fund 4, et de KKR avec ses co-investisseurs. L'énergéticien français renforce ainsi sa croissance dans l'éolien en Italie et en France, puisque Renvico exploite 329 MW éoliens installés, dont 142 MW en Italie et 187 MW dans l'Hexagone. La société développe également un portefeuille de 300 MW de projets.

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans l'ambition d'Engie d'ajouter 9 GW d'énergies renouvelables à son portefeuille au niveau mondial d'ici 2021, dont 3 GW en Europe. En France, cette opération permettra à Engie de conforter son leadership sur l'éolien terrestre avec une capacité installée de 2,1 GW fin 2018. En Italie, Engie doublera sa capacité installée en éolien terrestre pour atteindre plus de 300 MW. Le Groupe fournit déjà de l'électricité 100% verte à 2,9 millions de clients en France et à 1 million de clients en Italie. Ce nouveau portefeuille compte également 300 MW en développement. Cette acquisition illustre notre ambition d'accélérer la transition zéro carbone de nos clients , explique Gwenaëlle Avice-Huet, Directrice Générale Adjointe d'Engie, en charge des Renouvelables

La conclusion de la transaction est soumise à l'approbation des autorités chargées de la concurrence et du contrôle des investissements étrangers.