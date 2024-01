Engie : acquiert la participation de 51% de Mirova dans le projet éolien Goya

(Boursier.com) — Engie vient d'acquérir 51% de la participation que Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable, détenait jusqu'à présent dans le projet Goya. Engie augmente ainsi sa participation de 15% à 66%. Le projet Goya comprend sept parcs éoliens à Aguilon, Azuara, Herrera de los Navarros et Fuendetodos (province de Saragosse), en service depuis 2020 et d'une capacité totale de 194 MW.

Le projet Goya est un portefeuille unique et emblématique sur le marché espagnol, car il est le premier projet renouvelable en Espagne à être construit sans subventions et le premier à signer un contrat d'achat à long terme ("Power Purchase Agreement" ou "PPA")'', qu'il détient avec Engie depuis 13 ans. En octobre 2023, le projet a obtenu un refinancement auprès de Natixis CIB. MEF 3 a initialement syndiqué son investissement aux côtés de RGREEN INVEST via son fonds INFRAGREEN III, Rive Private Investment via son fonds Etraph Finance et 1près Demain S.A.

Avec cette transaction, Engie continue de consolider sa position stratégique clé sur le marché des énergies renouvelables en Espagne. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance que l'entreprise met en oeuvre sur le marché espagnol, où elle exploite et gère déjà une capacité renouvelable installée de 1.700 MW, dont 1.500 MW d'énergie éolienne, 136 MW d'énergie photovoltaïque et 65 MW d'énergie hydroélectrique.