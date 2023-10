Engie acquiert 545 MWac d'actifs solaires au Brésil pour 618 ME

(Boursier.com) — Engie a signé un accord pour l'acquisition de 100% d'Atlas Energia Renovável do Brasil SA et Atlas Brasil Energia Holding 2 SA Cette acquisition permettra à Engie de disposer de nouvelles centrales solaires photovoltaïques dans le Nord-Est (Bahia et Ceará) et le Sud-Est (Minas Gerais), pour une capacité totale de 545 MWac en exploitation.

La valeur de la transaction s'élève à 618 millions d'euros. Elle pourra être adaptée en fonction de certaines conditions contractuelles.

Cette acquisition renforce la position d'Engie au Brésil, pays clé dans lequel le Groupe est présent depuis plus de 25 ans avec 2.400 employés, et exploite déjà 10 GW de capacité installée 100 % renouvelable. Au cours des 6 dernières années, Engie a investi plus de 3,8 milliards d'euros dans la transition énergétique au Brésil, notamment dans les énergies renouvelables et la construction de lignes de transmission électrique.

Grâce à cet investissement, Engie bénéficiera d'actifs de long terme contractés, offrant des rendements attractifs et immédiatement contributifs.

La réalisation de la transaction est soumise au respect de certaines conditions préalables négociées entre les parties, notamment, entre autres, de l'approbation du Conseil Administratif de Défense Economique (CADE) du Brésil.