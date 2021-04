Engie accélère ses projets de neutralité carbone au Chili

Engie a présenté ce matin, au Palais présidentiel du Chili, le plan de transformation complet de ses opérations dans le pays. Il prévoit notamment le développement de 2 GW de capacité d'énergies renouvelables et la fin de ses activités de production électrique au charbon d'ici 2025 (près de 1,5 GW).

Cette initiative s'inscrit dans l'ambition du Groupe d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard.

A la suite d'une rencontre virtuelle entre Sebastian Piñera (Président du Chili) et Catherine MacGregor (Directrice générale d'Engie), le Groupe a réaffirmé son engagement de fermer 6 unités (soit 0,8 GW) alimentées au charbon et de convertir les trois unités les plus récentes (soit 0,7 GW) au gaz ou à la biomasse d'ici 2025. A ce jour deux installations ont déjà été fermées en 2019.

Engie a également annoncé le développement d'un portefeuille d'énergies renouvelables de 2 GW au Chili. Cela représente 1 GW supplémentaire depuis la dernière annonce en 2019. A ce jour, 0,6 GW est déjà en construction.

Le plan complet prévoit un investissement de 1,5 milliard d'euros d'ici 2025. Il permettra à Engie de réduire de 80% d'ici 2026 les émissions de CO2 de ses activités de production d'énergie au Chili.

Aligné avec la stratégie de décarbonation du pays, Engie a aussi réaffirmé son engagement à développer la production d'hydrogène vert. Le Groupe au Chili, pionnier dans le développement de l'hydrogène, est la seule entreprise à avoir développé trois projets pilotes dans le pays : HyEx, en collaboration avec Enaex pour développer l'ammoniac vert ; Hydra, pour promouvoir la mobilité des camions dans le secteur minier ; et une initiative avec Walmart qui impliquera l'utilisation de 149 grues alimentées à l'hydrogène vert.