Engie accélère le déploiement de sa stratégie en France avec 'Engie Solutions'

(Boursier.com) — Engie Solutions accompagne les villes, industries et entreprises du secteur tertiaire dans leur transition zéro carbone en France. "Grâce à des offres sur mesure et clés en main, les 50.000 collaborateurs d'Engie Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l'usage des énergies et des ressources en consommant moins, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail" commente le groupe.

"Pour être à la hauteur d'un monde en pleine évolution et pour répondre aux attentes de clients de plus en plus demandeurs d'un accompagnement sur mesure, Engie a annoncé un repositionnement stratégique zéro carbone pour clarifier ses offres, développer une approche plus centrée sur le client et être plus lisible".

Depuis le 1er janvier 2020, Engie Solutions rassemble sous une marque unique toutes les activités de services 'BtoB' du Groupe en France (auparavant ENGIE Réseaux, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENGIE Axima et ENDEL) au sein de trois Business Units placées sous la responsabilité de Wilfrid Petrie, Directeur général adjoint d'ENGIE : Villes & Collectivités, Industries, Tertiaire & Proximité.

Engie Solutions permettra d'accélérer la stratégie d'Engie pour accompagner ses clients dans leur transition zéro carbone en leur apportant une vision globale et des solutions sur mesure et clés en main.

Fort d'un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros, Engie Solutions affiche une forte dynamique de croissance, en ligne avec les objectifs d'Engie au niveau mondial. Présent sur l'ensemble du territoire français avec plus de 900 implantations, la palette d'offres d'Engie Solutions est unique sur le marché avec des expertises larges et très complémentaires dans divers domaines : génie climatique / industriel / électrique / énergétique / mécanique, réseaux de chaleur et de froid. Les équipes interviennent sur toute la chaîne de valeur : conception, financement, installation, exploitation et maintenance.