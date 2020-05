Engie : Aarti Singhal nommée Directrice des Relations Investisseurs

Engie : Aarti Singhal nommée Directrice des Relations Investisseurs









(Boursier.com) — Aarti Singhal est nommée Directrice des Relations Investisseurs du Groupe Engie à compter du 2 Juin 2020. Elle sera rattachée à Judith Hartmann, Directrice Financière et Directrice Générale Adjointe du Groupe.

Aarti Singhal Aarti Singhal rejoindra Engie à Paris après avoir travaillé chez National Grid plc, une société du FTSE 20, où elle était Directrice des Relations Investisseurs depuis 2015.

"Aarti Singhal, âgée de 43 ans, apporte à Engie une grande expérience dans le secteur de l'énergie et des marchés boursiers. Elle dirigera notre stratégie internationale de relations avec les investisseurs dans un environnement dynamique, en mettant de plus en plus l'accent sur la transition énergétique, dans laquelle notre Groupe est fortement investi" commente le groupe.

Aarti Singhal a débuté sa carrière en Inde en 1995 chez National Power plc. De 2004 à 2012, elle a été Directrice des Relations Investisseurs et de la Communication au sein d'International Power plc. En 2012, elle est devenue Directrice de la Communication de GDF SUEZ International et a mis en place un réseau international lié à la régulation et aux règles de marché. Elle est titulaire d'un Executive MBA de la London Business School et d'un Bachelor en Commerce obtenu au sein de l'Université de Delhi (Inde).