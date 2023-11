Engie : à suivre demain matin

(Boursier.com) — Outre Capgemini, Engie sera également sur le pont demain. Le consensus Bloomberg attend sur l'ensemble de l'année un Ebit de 9,56 MdsE et un Ebitda de 14,54 MdsE. Plus globalement, le marché espère une révision à la hausse des prévisions de bénéfice net 2023, alors qu'un simple maintien de la guidance constituerait une déception pour les investisseurs.

Fin juillet, l'énergéticien avait confirmé ses objectifs annuels (revus à la hausse fin juin), soit un résultat net récurrent part du groupe entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros et un Ebit, hors nucléaire, entre 8,5 et 9,5 milliards. Cette prévision implique un deuxième semestre "beaucoup plus faible" et en recul par rapport au deuxième semestre 2022 "en raison d'effets de prix et de volatilité moins favorables", avait alors souligné Pierre-François Riolacci, le directeur financier d'Engie.