Engie a placé 2,5 MdsE d'obligations

(Boursier.com) — Le 20 mars 2020, Engie a émis une obligation en 3 tranches d'un montant total de 2,5 milliards d'euros, soit :

- une tranche à 5 ans de 1 MdE portant un coupon de 1,375%,

- une tranche "verte" à 8 ans de 750 millions d'euros portant un coupon de 1,75% et

- une tranche "verte" de 750 ME à 12 ans portant un coupon de 2,125%.

Le coupon moyen s'élève à 1,71% pour une maturité moyenne de 8 ans.

Cette nouvelle émission a largement été sursouscrite et le livre d'ordres a dépassé les 9,5 MdsE au prix final.

La réussite de cette opération consolide la situation financière d'Engie, qui s'élevait, à fin février 2020, à 16,4 MdsE de liquidité, dont une trésorerie de 8,6 MdsE. Avec cette nouvelle émission, le montant total des obligations vertes émises par le Groupe s'élève à 11,15 MdsE. Engie confirme ainsi sa place au 1er rang des entreprises émettrices d'obligations vertes.