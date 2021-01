Engie a mis en service 3 GW de capacités renouvelables en 2020

(Boursier.com) — Engie a mis en service 3 GW de capacités renouvelables en 2020, dont environ 2 GW aux Etats-Unis. Sur les 3 GW mis en service en 2020, 70% sont de l'éolien terrestre, 21% du solaire photovoltaïque et, pour la première fois, environ 9% de l'éolien en mer, avec la mise en service de la première tranche du parc éolien en mer fixe en Belgique (Seamade Mermaid, 235 MW). Ces nouveaux actifs peuvent fournir suffisamment d'énergie renouvelable pour approvisionner 1,3 million de foyers sur une période de 12 mois. Avec près de 2 GW de capacité supplémentaire installée dans 4 états des Etats-Unis, 2020 a été une année décisive pour Engie dans ce pays. D'ailleurs, Engie exploite désormais plus de 3 GW de capacités renouvelables en Amérique du Nord.

La capacité installée en 2020 se répartit comme suit :

- Amérique du Nord : environ 1,8 GW

- Europe : environ 0,9 GW

- Amérique latine et autres : environ 0,3 GW

Forte dynamique de croissance renouvelable

Dans un contexte difficile de pandémie mondiale, Engie a réitéré en 2020 la forte dynamique de croissance renouvelable enregistrée en 2019. Le groupe est en ligne avec son objectif de 9 GW de mises en service de capacités renouvelables entre 2019 et 2021.

A fin 2020, la capacité d'actifs renouvelables d'Engie s'élève à 31 GW. Dans l'ensemble, ce portefeuille renouvelable se compose d'environ 57% de capacité hydroélectrique et d'environ 43% d'actifs éoliens et solaires. Les capacités renouvelables représentent désormais 30% de la capacité de production d'électricité totale d'Engie (101 GW).