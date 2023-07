Engie a enregistré un résultat net récurrent part du groupe de 4 MdsE au S1

(Boursier.com) — Le groupe Engie présente des résultats en hausse au titre du premier semestre 2023, grâce à ses performances soutenues dans la gestion de l'énergie et les renouvelables, et a confirmé ses objectifs annuels.

L'énergéticien a enregistré à la fin juin un résultat net récurrent part du groupe de 4 milliards d'euros (+24,6%), un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) hors nucléaire de 6,7 milliards d'euros (+52,7%) et un chiffre d'affaires de 47,0 milliards (+8,9%).

Le groupe a accusé cependant une perte nette part du groupe de 0,8 milliard d'euros, contre un bénéfice de 5 milliards un an plus tôt, en raison d'une charge liée à l'accord avec le gouvernement belge pour prolonger de 10 ans l'exploitation des réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4, signé le 21 juillet.