Engie : +20% depuis le 1er janvier !

(Boursier.com) — Engie remonte de 0,5% sur les 16 euros ce vendredi, alors que HSBC conserve le dossier avec un objectif de cours qui passe de 16 à 16,90 euros. JP Morgan surpondère de son côté la valeur en relevant le curseur à 21,50 euros dans le sillage du relèvement récent de ses objectifs annuels. Oddo BHF avait auparavant réitéré son conseil 'surperformer' et rehaussé son objectif de cours à 20 euros. L'énergéticien vise désormais pour 2023, "en raison de la poursuite de la bonne performance de ses activités exposées au marché et de la réduction des risques à l'approche de la fin de l'année", un résultat net récurrent part du groupe compris entre 5,1 et 5,7 milliards d'euros, contre 4,7 à 5,3 milliards précédemment. L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 9 à 10 MdsE (contre 8,5 à 9,5 milliards d'euros auparavant).

Engie a enregistré à fin septembre un Ebit hors nucléaire de 8 milliards d'euros (+27,4%), un Ebitda de 11,9 MdsE (+12%) et un chiffre d'affaires de 62 MdsE (-10,9%). Le ratio dette nette économique / EBITDA s'élève à 2,8x, un niveau stable par rapport au 31 décembre 2022 et en ligne avec l'objectif d'être inférieur ou égal à 4x... Depuis le 1er janvier, le titre a progressé de 20%.