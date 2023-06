Engie : 12.000 points de charge électriques en France d'ici 2025

(Boursier.com) — Leader de la transition énergétique, Engie entend devenir un acteur incontournable de la mobilité électrique, levier majeur pour accélérer la décarbonation des transports. C'est pourquoi le Groupe crée une nouvelle marque : Engie Vianeo. À l'horizon 2025, Engie a pour ambition de développer 12.000 points de charge électriques en France pour les véhicules légers et les poids lourds.

Dès le mois de juin, les électro-automobilistes découvriront peu à peu la marque ENGIE Vianeo qui est déployée sur les 1.000 premiers points de charge déjà opérationnels et répartis dans toute la France : plus de 800 points de charge sur les réseaux autoroutiers APRR, SANEF, Vinci Autoroutes, ESSO (Certas Energy France) ; 35 parkings Indigo dans 20 villes françaises ; en voirie dans l'Eurométropole de Strasbourg, la Communauté d'Agglomération d'Epinal et la Métropole Aix-Marseille-Provence ; sur les parking des centaines d'hôtels B&B HOTELS ou encore de sites Norauto.

"Le lancement d'ENGIE Vianeo marque une nouvelle étape dans la stratégie du Groupe qui entend accélérer sa contribution à la décarbonation des mobilités et se positionner comme leader incontournable dans ce domaine. Notre offre de mobilité durable s'adapte à l'ensemble des besoins des acteurs économiques et institutionnels en France, particuliers ou professionnels ; qu'il s'agisse des villes, des concessionnaires autoroutiers, de l'habitat, des parkings ou du secteur de l'hôtellerie. Nous sommes capables d'apporter une expertise de pointe en assurant le financement, la conception, la construction et l'exploitation des infrastructures", résume Frank Lacroix, Directeur Général Adjoint Energy Solutions du groupe.