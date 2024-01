Enertime : une pompe à chaleur pour le site d'ArcelorMittal à Gand

(Boursier.com) — Enertime annonce sa participation au projet Hurricane qui a débuté le 1er janvier.

Le projet est financé dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne et recevra une subvention d'environ 19,09 millions d'euros sur 5 ans.

Hurricane a pour objectif la création d'un écosystème circulaire sur le site d'ArcelorMittal à Gand, en Belgique. Il permettra une gestion efficace des ressources ainsi que la récupération et l'utilisation de la chaleur et de l'eau des déchets industriels gaspillés : cela conduira à une réduction de l'énergie, de l'eau et des matières premières d'au moins 20 %.

Dans ce cadre, Enertime développera et fabriquera une pompe à chaleur pour produire de la chaleur à 120 oC qui sera utilisé dans les procédés industriels de l'écosystème circulaire qui sera réalisé autour de ArcelorMittal Gand.

Enertime bénéficie d'une subvention de 1,86 millions d'euros pendant la durée du projet.