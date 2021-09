Enertime : une perte de -1,1 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Au premier semestre, Enertime enregistre un chiffre d'affaires de 1,4 ME en retrait de 0,2 ME par rapport à la même période un an auparavant subissant les effets prolongés de la crise sanitaire sur l'exécution des projets et la prise de nouvelles commandes.

Enertime enregistre une hausse de ses charges d'exploitation de 0,6 ME intégrant une augmentation des frais de personnel de 0,3 ME, dont 50% sont refacturés à Energie Circulaire (filiale non consolidée) et des dépenses liées à l'augmentation de l'activité commerciale. Sur le premier semestre 2021, la société affiche une perte d'exploitation de 1 ME contre une perte de 0,5 ME au 30 juin 2020.

Après comptabilisation des charges financières, des charges exceptionnelles et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net au 30 juin 2021 ressort à -1,1 ME contre -0,4 ME au 30 juin 2020.

Au cours du premier semestre, la structure financière a été renforcée par la mise en oeuvre d'une ligne d'ODIRNANE de 10 ME. Après un premier tirage d'1 ME réalisé fin janvier 2021, le solde pourra être tiré sur décision de la société.

Avec plus de 0,8 ME de trésorerie au 30 juin 2021 et des dettes financières de 1,3 ME (dont près de 80% à plus d'un an), Enertime dispose des moyens financiers nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation sur les douze prochains mois.