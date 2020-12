Enertime : trois projets retenus

(Boursier.com) — Enertime a reçu confirmation que 3 des 4 projets déposés par sa filiale Energie Circulaire à l'AAP IndusEE de l'Ademe étaient en cours d'instruction pour une décision au premier trimestre 2021.

Le 4e projet, ne sera pas retenu, en particulier du fait de l'inéligibilité du partenaire au dispositif. Ce projet est en cours de modification pour améliorer son impact sociétal et environnemental. Ces améliorations sont génératrice d'économie d'énergie qui devraient permettre de financer l'opération sans subventions de l'Ademe.