Enertime : sous pression

(Boursier.com) — Enertime recule de 3% à 2,60 euros ce vendredi. "Les agrégats ressortent inférieurs à nos attentes (PZP CA 3,2 ME, ROC -1,1 ME, RN -1,1 ME)" commente Portzamparc qui souligne que le contexte sanitaire a retardé les projets en cours et pénalisé le CA et les marges... Par ailleurs la base de coûts s'est accrue en lien avec le développement de l'offre de services et la création de la filiale Energie Circulaire.

L'analyste poursuit : "Les perspectives se dégagent, entre hausse des prix des quotas carbone en Europe, augmentation de la valeur des Certificats d'Economie d'Energie... De nombreux projets sont en cours de développement, avec en premier lieu en France le Plan de Relance Verte. Enertime, à travers sa filiale Énergie Circulaire, a été retenu pour un projet, deux autres projets sont en cours d'instruction et deux nouveaux dossiers seront déposés pour la prochaine session (clôture mai 2021). L'objectif du management est de signer au moins trois projets en France en 2021 dans le cadre du Plan de Relance Verte. Fin 2020, Enertime disposait de 2,8 ME de fonds propres (dont 566 KE d'avances remboursables)".

Le développement de projets par la filiale Energie Circulaire va se traduire par des ventes de machines et la génération de revenus récurrents, souligne encore l'analyste. "En attendant la mise en place de financements non dilutifs, la société va tirer sur une ligne de financement de 10 ME (1 ME tiré fin janvier) pour investir dans ces projets"... De quoi rester à 'conserver' sur le dossier.