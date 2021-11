Enertime signe avec l'Ademe la convention de financement pour la subvention de 4,7 ME attribuée au Projet ORC

(Boursier.com) — Enertime annonce la signature par Energie Grande Synthe, société de projet enregistrée à Lille et filiale à 100% d'Energie Circulaire, de la convention de financement avec l'Ademe pour la subvention de 4,7 millions d'euros attribuée au Projet ORC de 5 MW à Grande Synthe dans le cadre de l'Appel à Projet INDUSEE d'octobre 2020 de l'Ademe.

Une avance de 20% du montant de la subvention est payée à la signature et le solde sur avancement du projet. Cette avance sera utilisée pour mobiliser les compétences techniques, juridiques et financières permettant d'accélérer le montage de ces projets stratégiques pour le groupe, jusqu'à la signature effective avec le client final et passation de la commande du projet clé en main pour Enertime.

Le projet, dont le montant global est de 13,5 ME, porte sur l'installation d'un ORC de 5 MW destiné à récupérer l'énergie contenue dans les gaz de procédé issus de la production d'alliage métallique à haut niveau de pureté pour produire de l'électricité.