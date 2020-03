Enertime : remonte de plus de 5%

Enertime : remonte de plus de 5%









Crédit photo © Enertime

(Boursier.com) — Enertime grimpe de 5% à 0,83 euro ce vendredi, après avoir fait le point sur l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur son activité. Pour contribuer à la limitation de la propagation du Covid-19, Enertime a pris la décision de repousser les interventions non urgentes sur site et en atelier plaçant ainsi la plupart des équipes de maintenance en chômage partiel. Le groupe a mis en place le télétravail pour le reste du personnel hors direction générale. Ces mesures permettent ainsi à chacun d'appliquer les mesures de restrictions sanitaires demandées par le Gouvernement , a indiqué le management.

La société n'a donc pas interrompu ses activités. Le télétravail est organisé et les équipes sont opérationnelles.

Décalage d'exécution

Du fait de la fermeture des frontières et d'un arrêt du transport aérien, Enertime anticipe un décalage minimum de 3 mois pour les projets en cours d'exécution à l'international et un retard moindre attendu pour les projets en France. L'ensemble de nos clients ont été contractuellement informés de ces impacts , indique le management.

L'exposition de la société au marché chinois n'a pas eu pour le moment de conséquences sérieuses et les clients Chinois honorent leurs engagements. Le redémarrage de l'activité en Chine et en Asie en général génère de nombreux échanges avec des clients potentiels dans cette région, permettant à la société de rester confiante sur la signature potentielle de nouvelles commandes en Asie au premier semestre 2020.

En France, Enertime se concentre sur la création d'une société de service énergétique pour déployer sa technologie ORC de valorisation de la chaleur fatale industrielle en électricité sur les sites industriels Français énergivores bénéficiant depuis peu du mécanisme des Certificats d'Economie d'Energie.

Par précaution

Sur la base d'un décalage minimum de 3 mois pour les projets en cours, les résultats 2020 devraient être faiblement impactés en termes de reconnaissance du chiffre d'affaires...

Par précaution et pour tenir compte du décalage dans les facturations liées au retard dans l'exécution des projets, Enertime a demandé à bénéficier des mesures d'accompagnement économiques mises en place par le gouvernement.

"Les résultats 2020 devraient être peu impactés par ces retards" estime Portzamparc. "Les échanges commerciaux, en Chine notamment (signatures potentielles au S1 20) et en France (mise en place d'ESCO grâce à la valorisation des CEE) restent nourris"... De quoi viser un cours de 1,10 euro en restant à "conserver" sur le dossier.