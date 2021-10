Enertime : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Enertime grimpe de 3% ce mercredi, à 2,43 euros, alors que le groupe a indiqué que sa filiale Energie Circulaire avait déposé un nouveau dossier pour l'installation d'un système ORC de 2,1 MW et 7,9 millions d'euros d'investissement sur un site de production en France, dans le cadre de l'Appel à projets ADEME "Décarbonation Industrie" clos le 15 Octobre 2021 (DECARB IND). Gilles David, PDG d'Enertime, a déclaré : "Notre stratégie de déploiement des technologies d'Enertime d'efficacité énergétique sous forme de service est plébiscitée par l'industrie européenne au moment où cette industrie voit le prix de l'énergie doubler".

"Les projets d'Énergie Circulaire amèneront ventes de machines et revenus récurrents" estime Portzamparc pour qui le contexte est particulièrement porteur pour Enertime, entre soutien de ces appels d'offres et forte hausse du prix de l'énergie. "La société devrait connaître une forte croissance en 2022 et 2023, pour atteindre le 'break even' à cet horizon. Nous passons de 'Conserver' à 'Acheter' avec un TP relevé à 3,4 euros vs 2,6 euros précédemment" conclut l'analyste.