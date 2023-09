Enertime : publication saluée !

(Boursier.com) — Enertime grimpe de plus de 6% à 1,20 euro après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 3,2 ME, en augmentation de 2,1 ME par rapport à la même période un an auparavant, soit une croissance de 196%. L'inflation de plus de 30% des coûts de réalisation des projets signés en 2022 et début 2023 a directement impacté les résultats du premier semestre à hauteur de plus de 700 KE et a retardé la signature de nouveaux contrats pour ENERGIE CIRCULAIRE et Enertime.

Le résultat opérationnel s'est néanmoins amélioré en pourcentage du chiffre d'affaires, le déficit passant de 171% à 77%, soit une appréciation de +94 points. La société a revu à la hausse ses nouvelles offres et va bénéficier sur le projet Verallia d'une meilleure prise en compte du mécanisme de subvention du projet par le mécanisme des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

À fin juin, Enertime disposait de 0,6 ME de fonds propres et quasi-fond propres. La société conserve par ailleurs une ligne de financement en ODIRNANES de 2 ME en place jusqu'au 12 décembre 2023 mais non utilisée. "Ce premier semestre marque le début d'une phase de croissance pour Enertime" commente Portzamparc qui souligne que "malgré des retards ponctuels, la société profite de plusieurs leviers : financements européens, projets Ademe, contexte géopolitique et économique favorable à l'efficacité énergétique et diversification de son offre (géothermie, PAC, détente de gaz, maintenance...). Nos prévisions seront mises à jour après un contact société" précise l'analyste qui vise un cours de 2,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.