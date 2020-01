Enertime : projet mexicain salué !

(Boursier.com) — Enertime grimpe de plus de 5% ce vendredi à 1,21 euros, alors que la société a reçu du Ministère de l'Economie et des Finances la notification de lancement d'un contrat d'étude au Mexique, financé par le gouvernement français dans le cadre du programme FASEP. Ce projet a pour objectif d'étudier la faisabilité du déploiement de modules à Cycle Organique de Rankine au sein des centrales géothermiques de la CFE.

Le projet d'une durée de 12 mois et d'un budget de 650 KE sera conduit par Suez Consulting en collaboration avec Enertime et la société de conseil mexicaine Hartree Partners, spécialisée dans le secteur de l'énergie...

"La géothermie est à ce stade le principal débouché des ORC mais Enertime est encore peu présent sur ce segment" commente Portzamparc qui estime que cette étude pourra accélérer le développement d'Enertime sur ce segment et pourrait déboucher sur des projets de ventes d'ORC au Mexique notamment. De quoi viser un cours de 1,30 euro, tout en conservant le dossier !