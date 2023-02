Enertime : plus haut !

(Boursier.com) — Enertime grimpe de 2,5% à 1,52 euro, alors que le groupe a annoncé la signature du contrat de vente d'électricité long terme entre Energie Lagnieu, société de projet créée par Energie Circulaire sa filiale d'investissement, et Verallia France, filiale du Groupe Verallia le leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et produits alimentaires.

Cette électricité produite avec un système ORC (cycle organique de Rankine) à partir des fumées chaudes de l'usine Verallia de Lagnieu, en région Auvergne Rhône-Alpes, sera autoconsommée par l'usine. Cette opération permettra à l'usine de réduire d'environ 8% sa consommation électrique et ses émissions de CO 2 d'environ 500 tonnes par an.

Le projet, dont la sélection par l'ADEME avait été annoncé le 12 mars 2021, et dont le coût total révisé est de 5,2 ME, porte sur l'installation d'un ORC de 1,1 MW permettant de transformer en électricité la chaleur fatale générée par les fours à gaz de l'usine pour les besoins du procédé de fabrication de pots en verre blanc du groupe Verallia. La mission de Maître d'oeuvre général pour la conception, construction, installation et mise en service de ce système complet ORC / récupération de chaleur a été confiée à Enertime. Le début des travaux est prévu avant l'été pour viser une mise en service au mois de septembre 2024. Ensuite Enertime se verra confier la mission d'exploitation et de maintenance des équipements pour le compte d'Energie Lagnieu pendant toute la durée du Contrat.

Accélération en cours

Le Plan France Relance vise à accélérer la conversion écologique de l'économie française et de son tissu productif. Le gouvernement français a ainsi alloué 1,2 milliard d'euros de subventions d'ici 2022 pour améliorer l'efficacité énergétique, faire évoluer les procédés de fabrication et décarboner la production de chaleur de l'industrie française. L'appel à projets IndusEE a été lancé par l'ADEME dans le cadre de ce Plan. Cet appel à projets et deux autres consultations similaires bénéficiait d'une enveloppe de 200 millions d'euros attribuée au premier trimestre 2021.

"Ce projet devrait être suivi par d'autres (3 projets sont en cours de développement), sur ce même modèle qui apporte une récurrence au modèle économique d'Enertime... En effet, la société va enregistrer des facturations immédiates en tant qu'EPC et sur la durée du contrat, à travers la SPV, en tant que vendeur d'électricité". De quoi viser un cours de 2,70 euros en restant à l'achat sur le dossier en restant à l'achat.