Enertime : obtient un nouveau financement de 0,5 ME de bpifrance

(Boursier.com) — Enertime a obtenu dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) - Soutien Innovation, un prêt de 0,5 million d'euros de Bpifrance. Ce prêt, qui complète le PGE de 0,3 ME obtenu en avril 2020, est destiné à renforcer la structure financière de la société afin d'accompagner son ambition de croissance. Il est amortissable sur une durée maximale de six ans, à compter de sa mise en vigueur.

L'endettement financier net au 30 juin 2021 (avant obtention de ce nouveau financement) s'élève à 0,5 ME (trésorerie de 0,8 ME et dettes financières de 1,3 ME dont la maturité de près de 80% est à plus d'un an).

Gilles David, Président Directeur Général d'Enertime, déclare : "Enertime met en place des financements non dilutifs nécessaires au développement de ses projets ORC en France et pour sécuriser ses commandes d'équipements à l'international. L'accompagnement de Bpifrance tant sur le territoire national qu'international est un élément clé du succès de l'entreprise".