Enertime : nouveaux financements

Enertime : nouveaux financements









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Enertime a mis en place une capacité de financement des projets d'installations d'ORC développés par sa filiale Energie Circulaire et déposés dans le cadre de l'appel à projets IndusEE de l'ADEME. D'une part, des acteurs majeurs du financement de la transition énergétique se sont déclarés prêts à participer au financement des projets déposés par Enertime/Energie Circulaire auprès de l'ADEME. Il s'agit notamment du fonds d'investissement Prejeance Industrial, pour des investissements en capital et en compte courant dans les sociétés dédiées qui porteront les installations d'ORC, et de la société Bolloré Energy, au titre de son obligation dans le cadre d'un accord de valorisation des Certificats d'Economie d'Energie générés par les projets retenus.

D'autre part et dans le but de garantir auprès de l'ADEME sa capacité à financer les projets qui seraient retenus, une ligne de financement a été négociée avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd et pourra être tirée sur décision d'Enertime afin d'investir en 2021 et 2022, soit en direct, soit via Energie Circulaire, dans les projets qui vont constituer les premières lignes d'un portefeuille générant des revenus récurrents tout en accélérant l'activité industrielle d'Enertime. Cette opération est réalisée conformément à la 16ème résolution votée par l'assemblée des actionnaires qui s'est tenue le 19 juin dernier et aux décisions prises par le Conseil d'administration du 24 novembre. Un premier tirage de 1 ME minimum est prévu au plus tard le 29 janvier 2021.

Enfin, des solutions de financement alternatives sont en discussion avec d'autres institutions financières.