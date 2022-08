Enertime : nouveau contrat salué

(Boursier.com) — Enertime grimpe de 7% à 1,88 euros après l'annonce d'un contrat signé avec la société bulgare Kimtech Grup, pour la fourniture d'un ORC à haute température et haut rendement de 1,1 MW pour un incinérateur dans la ville de Varna en Bulgarie. Gilles David, PDG d'Enertime, a déclaré : "L'augmentation du prix de l'énergie sur le marché européen accélère le déploiement des solutions ORC, Pompes à Chaleur et turbines de détente de gaz de notre société. L'Europe Centrale et les Balkans est une région d'Europe ou les solutions d'Enertime sont particulièrement appropriées".

"Un contrat d'environ 3 ME selon nous", souligne Portzamparc qui estime que les solutions d'efficacité énergétiques renforcent leur pertinence, soutenue par les prix élevés de l'électricité et de la taxe carbone... De quoi viser un cours de 3,10 euros en restant à l'achat.