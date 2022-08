Enertime : nouveau contrat

(Boursier.com) — Enertime annonce un contrat avec la société bulgare Kimtech Grup, pour la fourniture d'un ORC à haute température et haut rendement de 1,1 MW pour un incinérateur dans la ville de Varna en Bulgarie. Gilles David, PDG d'Enertime, déclare : "L'augmentation du prix de l'énergie sur le marché européen accélère le déploiement des solutions ORC, Pompes à Chaleur et turbines de détente de gaz de notre société. L'Europe Centrale et les Balkans est une région d'Europe ou les solutions d'Enertime sont particulièrement appropriées".