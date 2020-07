Enertime négocie avec Yorkville

Crédit photo © Enertime

(Boursier.com) — Enertime a renégocié avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd, de nouvelles conditions de financement.

En pratique, le solde du financement potentiel qui n'avait pas été utilisé de la ligne d'ODIRNANE négociée en juin 2019 (0,6 ME) est annulé, et un nouveau financement d'un montant nominal de 2 ME est mis en place sous forme d'émission de nouvelles ODIRNANE libérées en une seule fois.

Cette opération se traduit par un apport de fonds propres de 1,96 ME correspondant à la souscription à la totalité des ODIRNANE émises, étant par ailleurs précisé que l'investisseur s'est engagé à convertir l'ensemble des titres souscrits durant l'année suivant la signature du contrat d'émission.