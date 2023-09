Enertime : message reçu !

(Boursier.com) — La 'CleanTech'Enertime a réalisé avec succès son offre au public d'obligations simples (OS) avec bons de souscription d'actions attachés (BSA et, ensemble les OBSA). L'offre, d'un montant brut initial de 1,2 million d'euros, a été sursouscrite de plus de 30%, et est ainsi portée à la valeur maximale de 1,38 million d'euros.

L'émission permettra à la société de financer ses besoins en trésorerie sur le projet Verallia à Lagnieu dans le cadre duquel la Société est en partie rémunérée en fin de projet par des Certificats d'Economie d'Energie (CEE), à hauteur d'environ 90% du montant de l'émission. Pour le solde soit environ 10% du montant de l'émission, Enertime pourra également mener ses investissements en matériel et disposera des fonds de roulement nécessaires à l'atelier de montage de turbine ORC et maintenance de turbine à vapeur ouvert en Vendée. Le produit de l'offre permettra à la société de prolonger son horizon de financementau moins jusqu'à mi-octobre 2024. L'exercice de l'intégralité des BSA attachés aux OS3 permettrait à Enertime de prolonger son horizon de financement au moins jusqu'à fin décembre 2024.

Une visibilité financière appréciable jusqu'à octobre 2024, rappelle Portzamparc qui vise un cours de 1,80 euro en restant à l'achat sur le dossier. Le titre monte de 3,2% à 1,13 euro.