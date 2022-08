Enertime : la satisfaction client reconnue

(Boursier.com) — Enertime a obtenu la certification ISO 9001 : 2015. Cette certification consacre les engagements de la société à augmenter la satisfaction de ses clients en termes de qualité de service sur toute la chaine de valeur. Cette démarche fondée sur l'amélioration continue des processus de l'entreprise a pour objectif de maitriser les délais de réalisation ainsi que la fiabilité et la qualité des produits

"Décernée par le TÜV Hessen, notre certification ISO 9001 : 2015 intègre l'ensemble des activités d'Enertime, y compris les activités de management et les activités transverses à la conception et la fabrication de turbomachines et machines thermodynamiques", se félicite la société.