Enertime : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Enertime grimpe de près de 5% à 1,768 euro, alors que le groupe a annoncé la signature par Enertime et Energie Circulaire avec l'Union Européenne, de la convention de financement de 14 ME de subventions incluant respectivement 7,3 ME et 128 KE attribués à Enertime et à sa filiale Energie Circulaire (voir communiqué DECAGONE du 20/06/2022). Le Projet est financé dans le cadre du programme Horizon Europe par une convention de financement portant le No 1011069740.

Cette signature est une étape clé dans la réalisation de ce projet qui doit durer quatre ans. Il est réalisé dans le cadre d'un consortium européen piloté par Enertime. Il inclut la réalisation d'un système ORC innovant de 2 MW dans une aciérie en République Tchèque.

"Ces projets à l'échelle européenne montrent l'intérêt croissant pour les technologies ORC et PAC, dans un contexte où l'efficacité énergétique prend tout son sens. Ils serviront également de référence à Enertime en vue de son développement international" commente Portzamparc qui vise un cours de 3,10 euros en restant à l'achat sur le dossier.