Enertime : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Enertime grimpe de 5,9% ce mardi à 2,42 euros, alors que le groupe a annoncé avoir reçu un premier financement de la Région Ile-de-France et de BPI France dans le cadre du programme Innov'Up, pour développer une technologie innovante de compresseur à hydrogène à très haute pression destinée au stockage ainsi qu'à la distribution d'hydrogène.

L'objectif du projet HYRECO est de concevoir le compresseur et de valider son fonctionnement et ses performances sur banc d'essai. Le projet sera suivi d'une seconde étape en 2022 pour la réalisation et validation d'une tête de série industrielle intégrée dans une station de distribution d'hydrogène.

L'objectif d'Enertime est de combiner ses technologies de production d'électricité décarbonée à des solutions de stockage et distribution de l'hydrogène, conçues et fabriquées en France, en partenariat avec la filière et des acteurs de la distribution d'hydrogène.

"La compression d'hydrogène est un segment proche de celui des équipements développés par Enertime (ORC, PAC...). Cette technologie pourrait être utilisée pour la distribution dans le cadre de la mobilité ou pour l'injection dans des réseaux hydrogène" commente Portzamparc qui vise un cours de 3,40 euros sur le dossier en restant à l'achat.