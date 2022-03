Enertime : du nouveau

(Boursier.com) — ENERTIME tire parti sur le plan financier de l'amélioration substantielle de sa situation liée à sa sélection par l'ADEME pour trois projets ORC en France et pour avoir été retenue par la Commission Européenne dans le cadre de son programme Horizon Europe (successeur du programme H2020) pour deux projets d'innovation liés à la technologie des ORC et à celle des Pompes à Chaleur haute température.

L'objectif est de signer au moins deux contrats de vente d'électricité avec des clients industriels en France au cours du premier semestre 2022 et au moins deux autres entre le deuxième semestre 2022 et 2023. Ces 4 contrats représenteraient un montant de commandes potentielles pour ENERTIME de l'ordre de 25 ME. En complément, le montant total des subventions européennes pour ENERTIME s'élève à 8,5 ME sur une subvention totale cumulée de 22 ME.

ENERTIME annonce ainsi avoir conclu le 15 mars 2022 un contrat de financement d'un montant nominal maximum de 2 ME avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd en remplacement partiel de la ligne d'ODIRNANE mise en place avec l'Investisseur le 11 décembre 2020.

Dans le cadre de l'Investissement, l'Investisseur a souscrit le 15 mars 2022 une première émission de 438.600 obligations convertibles en actions d'un montant nominal total de 1 ME. Chaque OC, d'une valeur nominale de 2,28 euros, émise au titre de l'Investissement donnera au porteur le droit de souscrire une action, sous réserve des ajustements légaux et contractuels.

A compter du quatrième mois calendaire suivant la date d'émission des OC, ENERTIME remboursera 1/20ème du nombre total des OC émises le premier jour de bourse de chaque mois (chaque date correspondant à une "Date de Remboursement"). A chaque Date de Remboursement, ENERTIME pourra, à sa discrétion, payer à l'Investisseur le montant de remboursement correspondant en numéraire, en actions, ou pour partie en numéraire et pour partie en actions. ENERTIME a l'intention d'utiliser en priorité la faculté de remboursement en numéraire.