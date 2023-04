Enertime : création de l'association France Cleantech Industries

(Boursier.com) — Enertime annonce la création de l'association France Cleantech Industries (FCI). Créé par un collectif de PME et start-up françaises à la pointe de l'innovation industrielle dans les technologies de la transition énergétique dont Airthium, Ananké, Cixten, Enertime, Entent, Hevatech, Packgy, Sarus, Stolect, Sylfen et Terrao, France Cleantech Industries est une association loi de 1901 destinée à promouvoir le développement en France de l'innovation industrielle au service de la transition énergétique et de la préservation des ressources de la planète.

L'objectif de FCI est de représenter et de défendre les intérêts collectifs de ses membres auprès des parties prenantes, notamment des pouvoirs publics français et européens, des autorités de régulation, des industriels ainsi que des acteurs financiers. Elle veut aussi devenir un centre de veille et de concertation sur les évolutions réglementaires, techniques et économiques de la filière et de partage des informations et des bonnes pratiques sur les questions d'intérêt commun. L'association, neutre vis-à-vis des technologies, accueille en son sein des entreprises développant des solutions diverses (valorisation de chaleur fatale, stockage d'électricité, hydrogène, compression de gaz, ...) et concentre son action sur les nécessités communes des PME industrielles françaises. Elle n'a pas vocation à se substituer aux associations représentant une filière en particulier. En revanche, elle sera force de proposition pour faire évoluer l'environnement règlementaire en France et en Europe afin de donner à toutes les innovations technologiques pertinentes un accès équitable au marché Français et/ou Européen et/ou à minima l'opportunité de faire ses preuves avant de se lancer au grand export. FCI contribuera ainsi à la réindustrialisation de notre pays qui doit devenir un champion européen et mondial de l'Industrie Verte.

FCI s'intéresse aussi au temps long de maturation des Cleantech, à leurs besoins en capitaux et à leurs modalités de financement, comme à l'offre permanente d'emplois techniques et scientifiques qu'elles expriment.