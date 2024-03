Enertime : coup de pression

(Boursier.com) — Enertime chute de plus de 11% ce jeudi à 0,495 euro, alors que le groupe a annoncé la réalisation de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription qui s'est déroulée du 13 février au 26 février.

Le produit brut de l'Offre s'élève à 3,67 ME, correspondant à l'émission de 6 447 370 actions nouvelles au prix unitaire de 0,57 euro (dont 0,10 euro de valeur nominale chacune). Le produit net de l'émission des actions s'élève à 3,21 ME... "De quoi financer le développement à court terme du groupe, alors que les perspectives de décarbonation n'ont jamais été aussi favorables" commente Portzamparc. L'analyste ajuste son cours cible de 1,80 à 0,92 euro en restant à l'achat sur le dossier.