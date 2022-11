Enertime : contrat de 2,35 ME en Afrique du Sud

(Boursier.com) — Enertime a conclu un contrat avec la société sud-africaine Environmental & Process Solutions (PTY) LTD, pour la fourniture d'un ORC à haute température et haut rendement de 2,3 MW alimenté par une chaudière biomasse destinée à brûler des coques de noix de Macadamia d'une plantation à Nelspruit, province de Mpumalanga en République Sud-Africaine. Le contrat d'un montant de 2,35 ME concerne la fourniture des équipements de l'ORC et l'assistance à la mise en service.