Enertime chute lourdement après l'annonce d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Enertime chute de 19% à 0,60 euro ce vendredi, alors que la société française de "CleanTech" au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique a annoncé ce jour le lancement d'une

augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, au profit des actionnaires existants, d'un montant maximum de 4,9 millions d'euros, pouvant être porté à un montant d'environ 5,6 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension.

Le produit de l'émission des actions est destiné à assurer le besoin de financement du cycle de croissance en cours dont (i) le préfinancement des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) à percevoir sur les projets de vente d'électricité portés par la filiale Energie Circulaire, et (ii) le préfinancement des subventions à percevoir sur les 4 projets européens pour lesquels ENERTIME est lauréat...

Rappelons que le groupe a enregistré en 2023 10 ME de commandes, incluant principalement le contrat de fourniture d'un système ORC clé en main à la société Energie Lagnieu pour l'usine Verallia de Lagnieu, le contrat pour la fourniture d'un ORC pour l'incinérateur de Carrières-sur-Seine avec la société Suez ainsi que des contrats de maintenance ORC et turbines à vapeur et un contrat d'ingénierie avec la société Stolect.

La société table sur un chiffre d'affaires et produit d'exploitation en forte augmentation pour 2023 par rapport à 2022. Le CA sera communiqué rapidement au marché après validation du calcul du chiffre d'affaires à l'avancement.

Le résultat net est prévu en amélioration... "Ce résultat 2023 reste cependant impacté par l'inflation des coûts des équipements incorporés dans nos projets pour les affaires signées en 2022 et début 2023, inflation qu'il a été impossible de facturer à nos clients", explique la société qui ajoute que les commandes prisent à partir de mi-2023 ont des marges réévaluées, adaptées au nouvel environnement économique.

La société avait vu sa trésorerie se tendre en fin d'année 2023 du fait d'un décalage entre l'entrée en vigueur tardive des financements nécessaires au projet Verallia porté par Energie Circulaire et le début effectif des travaux engagés sur le projet. Au 5 janvier 2024, la trésorerie consolidée du groupe s'était nettement améliorée pour atteindre 2,7 ME dont 500 kE nanti pour obtenir des cautions bancaires sur les contrats.

Portzamparc parle d'une "dilution importante" (près de 40%) mais qui permettra de financer sa croissance. De quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 1,80 euro...