Enertime : atouts en mains

(Boursier.com) — Enertime reste stable sous les 2 euros, alors que sur l'exercice 2021, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros, en retrait limité de -14,2% par rapport à 2020, subissant les restrictions liées à la pandémie. Au cours de l'exercice, Enertime a poursuivi ses investissements dédiés au déploiement de l'offre de services de sa filiale Energie Circulaire qui portent déjà leurs fruits. En effet, la Société a été sélectionnée par l'ADEME pour la réalisation de 3 projets : la verrerie de Verallia à Lagnieu, le four à arc de Ferroglobe à Grande-Synthe et le four de recyclage de zinc de Recytech à Fouquières-lez-Lens.

Sur l'exercice 2021, Enertime affiche une perte d'exploitation de -2,3 ME, (-2,2 ME un an auparavant). Après comptabilisation des charges financières, des charges exceptionnelles et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net au 31 décembre 2021 est à -2,2 ME, quasi stable par rapport à 2020.

Au cours de l'exercice écoulé, Enertime a engagé des dépenses de Recherche et de Développement à hauteur de 571 KE, dont 516 KE ont été immobilisées.

Structure financière renforcée

A fin décembre 2021, Enertime dispose de 2,2 ME de fonds propres et quasi-fonds propres. Au cours de l'exercice, dans le but de garantir auprès de l'ADEME sa capacité à financer les projets ORC de sa filiale Energie Circulaire, la structure financière a été renforcée par :

- l'obtention d'un nouveau prêt PGE "soutien à l'innovation" auprès de Bpifrance pour un montant de 0,5 ME ;

- la mise en place d'une ligne d'ODIRNANE de 10 ME sans BSA associé avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd. Après un 1er tirage fin janvier 2021 de 1 ME, le solde n'a pour l'instant pas été utilisé.

Par ailleurs, post-clôture, Enertime a mis en place une ligne de 2 ME d'obligations convertibles remboursables en 24 mois dont 1 ME a été appelé et 1 ME restant à appeler dans les douze prochains mois. Concomitamment, un avenant au contrat de financement en ODIRNANE a été signé afin de réduire le montant maximum total de financement dudit contrat de 10 ME à 6 ME (soit un solde de financement disponible de 5 ME) et, de réduire de 5 ME à 2 ME l'encours maximum potentiel en nominal des ODIRNANE.

Enertime dispose ainsi des moyens financiers nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation sur les 12 prochains mois.

La société étudie par ailleurs la mise en place de solutions de financement ouvertes à tous ses actionnaires afin de limiter l'utilisation de financements dilutifs.

Perspectives affichées

La valeur de la taxe carbone, qui s'établit aux alentours de 90 euros/tonne en Europe, combinée à une faible disponibilité des centrales nucléaires françaises et aux conséquences du conflit russo-ukrainien, impactent très fortement le marché européen de l'énergie. L'ensemble de ces éléments associé au Plan de Relance Verte permettent à Enertime de rester confiant dans le développement du marché des ORC, des Pompes à Chaleur et des turbines de détente de gaz à l'échelle française dans un premier temps puis à l'échelle mondiale.

Enertime démarre l'exercice 2022 avec 3 projets ORC en développement en France, tous les 3 officiellement subventionnés par l'Ademe et un projet ORC en République Tchèque dans le cadre du projet Decagone. En parallèle, un nouveau projet a été déposé à la 3e session de l'appel à projets de l'Ademe.

La société est, par ailleurs, consultée en tant que fournisseur sur des projets ORC en France retenus à l'appel à projets de l'Ademe, mais financés par des tiers. La société se positionne sur le marché de l'efficacité énergétique en Turquie, en Allemagne, en Italie et en Espagne. En Asie, Enertime s'appuie sur son partenariat en Thaïlande pour son déploiement et, en Chine avec un partenaire installé à Shanghai.

Au regard des projets en cours de développement, Enertime reste confiant sur sa capacité à enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au cours des prochaines années, qui devrait permettre d'atteindre une performance opérationnelle à l'équilibre en 2023.

Large consultation

Après une large consultation de fonds d'investissement, d'infrastructures et de banques menée avec l'aide de la société Echosys Advisory, Enertime a reçu plusieurs offres d'intention pour un financement en capital et en dette d'Energie Circulaire et des sociétés de projet (SPV) créées pour les projets déjà retenus aux appels à projets de l'Ademe. Cette opération permettrait à Enertime de financer ses besoins en capitaux des projets, tout en restant largement majoritaire dans Energie Circulaire et dans les sociétés de projet. L'objectif est de mettre en place ces financements au cours de l'été 2022.

"Le marché de l'efficacité énergétique révèle actuellement sa pertinence, soutenu par les prix élevés de l'électricité, une taxe carbone élevée et les pouvoirs publics" commente Portzamparc qui estime que l'exercice 2022 devrait marquer une vraie rupture avec un décollage de la croissance. "Les projets d'Énergie Circulaire amèneront ventes de machines et revenus récurrents... Les projets en France permettront à Enertime de connaître une forte croissance en 2022 et 2023, pour atteindre le 'break even' à cet horizon, sur la base d'un CA que nous attendons à près de 15 ME" conclut l'analyste qui vise un cours de 3,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.