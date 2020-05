Enertime : assemblée générale en vue

(Boursier.com) — Enertime, société française des CleanTech au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), a annoncé la tenue de son assemblée générale mixte (AGM) le vendredi 19 juin 2020 à 15H00 au siège de la société, 1 rue du moulin des bruyères à Courbevoie (92400). L'ensemble de la documentation concernant l'assemblée est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation, et disponible sur le site Internet du groupe.